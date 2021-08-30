Токио, 30 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 метров вольным стилем Шишова показала время 1 минута 49,63 секунды.

Победительницей стала итальянская спортсменка Арьола Трими с результатом 1 минута 30,22 секунды. Второе место заняла американка Линне Смит (1.37,68).

Ранее на Играх в Токио Шишова завоевала бронзовую награду на дистанции 50 метров на спине. В 2020 году она стала чемпионкой Европы.

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