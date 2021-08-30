Москва, 30 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Главными плюсами дистанционного электронного голосования (ДЭГ), по мнению жителей Москвы, являются удобство (20%) и свобода выбора места и времени голосования (17%), приводит данные ВЦИОМ,

Пресс-служба Planeta.ru Голосование

Также среди преимуществ онлайн-голосования москвичи назвали экономию времени и быстрота процедуры (14%), легкость и доступность (13%), безопасность от заражения коронавирусом (10%).

Полагают, что у дистанционного голосования нет преимуществ перед очным голосованием, 25% опрошенных. По мнению 28% москвичей, система сложна для понимания. 49% горожан считают, что в нём легко разобраться.

Телефонные опросы проведены в мае 2020 года и в августе 2021 года среди 1200 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, информированы о возможности проголосовать дистанционно на выборах в сентябре 2021 года 94% жителей Москвы.

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