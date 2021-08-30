Москва, 30 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Идея появления новых городов в Сибири, высказанная главой Минобороны РФ Сергея Шойгу, представляется очень важной, как и развитие уже существующих городов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов», — сказал Песков.

По его словам, в этом свете инициатива Сергея Шойгу «представляется очень важной».