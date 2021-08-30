Токио, 30 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Российский бегун Дмитрий Сафронов стал чемпионом Параолимпийских игр в Токио. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В беге на дистанции 100 м Сафронов занял первое место, преодолев дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом.

Вторым стал представитель Украины Игорь Цветов с результатом 11,47 секунды. Ещё один российский спортсмен Артём Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).

25-летний Сафронов является четырёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы.