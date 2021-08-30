Кишинёв, 30 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан выступил с критикой действий минздрава Молдавии и правительства страны по борьбе с распространением коронавируса. Свою позицию градоначальник высказал 30 августа в соцсети Facebook.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

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«Что сделали министерство (здравоохранения, — прим. ИА REGNUM) и правительство с начала пандемии и в последнее время? Вы угрожаете нам протестами и зовёте людей на «ковер»? Это борьба не с пандемией, а с самими людьми!», — написал Чебан.

Он заявил, что в администрации Кишинёва на основе рекомендаций ВОЗ разработан «План реагирования и контроля в системе здравоохранения в Кишиневе в связи с коронавирусной инфекцией нового типа», который регулярно обновляется. Чебан предложил этот план ввести на всей территории Молдавии.

Глава столицы Молдавии добавил, что из бюджета мэрии было потрачено 130 млн леев (около $454 тыс.) на меры по предотвращению распространения коронавируса. Он также сообщили, что в Кишинёве самый большой поток пациентов с COVID-19 и лучшие медики.

Стоит отметить, что ранее Чебан критически отозвался о массовых мероприятиях в Кишинёве по случаю Дня независимости Молдавии. Он заявил, что это было недопустимо в сложившейся эпидемиологической обстановке. Также мэр столицы выступил против решения минздрава страны обязать невакцинированных учителей сдавать за свой счёт тесты на коронавирус каждые 14 дней.