Иерусалим, 30 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Согласно новому израильскому исследованию, ранее перенесённое заболевание COVID-19 может обеспечить лучшую защиту от «Дельта"-варианта SARS-CoV-2, чем две дозы вакцины Pfizer. Однако намеренное заражение коронавирусной инфекцией — плохая идея, предупреждают исследователи. Об этом 30 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно израильскому исследованию, иммунная система организма после заражения коронавирусом обеспечивает лучшую защиту от его «Дельта"-варианта, чем два компонента вакцины Pfizer. Исследователи изучили данные о симптомах и числе госпитализаций в период с 1 июня по 14 августа этого года, когда в Израиле доминировал «Дельта"-вариант.

"Это исследование показывает, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от [коронавирусной] инфекции, симптомов заболевания и госпитализации в результате заражения SARS-CoV-2», — пишут ученые в предварительной версии исследования, опубликованной на сайте Medrxiv.

Обратим внимание, что ученые подчеркивают, что занимаются сбором и анализом информации и научных данных, а ни коим образом не призывают граждан попытаться поэкспериментировать на себе, намеренно заразившись коронавирусом.