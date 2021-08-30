Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Несмотря на то, что ни в одной стране Евросоюза в настоящее время не наблюдается дефицита вакцин от COVID-19, темпы иммунизации в ЕС снизились. Об этом 30 августа написала шведская газета Dagens Nyheter.

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Согласно статистике Европейского агентства по контролю за инфекционными заболеваниями, в среднем сейчас около 67% взрослого населения в ЕС считаются полностью привитыми от COVID-19. Около 76% населения получили первый компонент вакцины.

В Швеции и Италии, например, уровень вакцинации замедлился, когда первую дозу получили порядка 80% взрослого населения. В Польше соответствующий показатель составляет 60%, а в Болгарии — 20%, пишут шведские журналисты.