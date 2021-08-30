Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Похоже, что к началу этого учебного года продолжающаяся пандемия коронавируса не помещает руководству вузов Швеции провести традиционные вечеринки и мероприятия для первокурсников. Об этом 29 августа сообщил новостной портал Omni.

Шведский флаг

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Так, например, традиционные празднества состоятся в Университете Лунда. В то же время стоит отметить, что руководство высшего учебного заведения всячески заверяет, что все мероприятия пройдут строго в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Хотя существует и другая причина: в университете считают, что если первокурсники и студенты постарше не встретятся в рамках организованных вузом мероприятий, то они все равно проведут время на частных вечеринках у кого-то дома, что означало бы, что никаких антикоронавирусных ограничений на них не соблюдалось бы.

Студенческий союз в Хальмстаде тоже проведет вечеринки, но алкоголь на них брать в этом году будет запрещено. В Умео руководство местного университета разделило участников мероприятий на группы по восемь человек, чтобы ограничить их контакты.