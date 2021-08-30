Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. По данным Шведского реестра интенсивной терапии, 82% из тех пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в августе, не были вакцинированы от COVID-19. Об этом 30 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Глава Шведского реестра интенсивной терапии Джонни Хиллгрен заявил в интервью радиостанции, что такая статистика ещё раз свидетельствует о том, что вакцина от COVID-19 работает. В то же время он признал, что некоторым пациентам с плохой иммунной системой требуется помощь реаниматологов, несмотря на вакцинацию.

«Но у нас нет никаких признаков того, что к нам будет поступать все больше людей, которые считаются полностью привитыми», — заявил Хиллгрен, отметив, что лица, избегающие иммунизации от COVID-19, не только ставят под угрозу свою жизнь, но и увеличивают нагрузку на систему общественного здравоохранения.