Москва, 30 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Рубль солидно укрепился на торгах 27 августа, воспользовавшись повсеместным отступлением доллара. Пара доллар/рубль отметилась в районе 73,40 руб., который тестирует на торгах 30 августа, не решаясь на дальнейшее снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Американская валюта просела по всему спектру рынка на фоне заявлений главы ФРС США, которые инвесторы расценили как голубиные.

Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор начнет сокращать объемы покупок активов в этом году, но при этом подчеркнул, что о повышении ставок речи пока не идет.

Осторожная риторика послужила благоприятным сигналом для рисковых активов, включая рубль, который получил дополнительную поддержку со стороны нефтяного рынка.

Нефть Brent вернулась к росту и показала недельный прирост, превысивший 11%. Под конец торговой недели фьючерсы укрепились за счет новостей об урагане в Мексиканском заливе в сочетании с падением доллара.

Сегодня котировки отступают после утреннего подъема, вернувшись к уровням закрытия пятницы, что сдерживает дальнейший рост рубля.

В качестве факторов риска для российской валюты следует выделить дальнейшее распространение штамма дельта в мире, который в свою очередь омрачает перспективы роста спроса на энергоносители и сдерживает бычий настрой в сырьевом сегменте.

В краткосрочной перспективе успешное тестирование зоны 73,40 руб. приведет пару к поддержке 73,20 руб., тогда как в роли ближайшего сопротивления выступает область 73,65 руб.», — считает эксперт.

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