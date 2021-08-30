Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились более 518 тыс. жителей, из них 86,44% уже прошли оба этапа вакцинации. Об этом 30 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Всего в регион был поставлен 679 041 комплект вакцины. По данным на утро 30 августа, привилось 518 165 человек, в том числе полностью завершили вакцинацию 447 876 человек.

«В предыдущие сутки привито 1827 человек, в том числе 1104 человека закончили вакцинацию», — добавил собеседник агентства.

Прошли повторную вакцинацию 4480 человек.