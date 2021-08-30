Москва, 30 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин представил список из трех человек для рассмотрения их кандидатур на должность главы Республики Северная Осетия-Алания. Среди них врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло и два депутата парламента региона Валерий Баликоев«Патриоты России» и Медея Элдзарова (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова» , — приводит слова спикера парламента РСО-Алании Алексея Мачнева портал «15-й Регион».

Напомним, выборы главы республики должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Нового руководителя региона будут избирать депутаты парламента РСО-Алании из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.