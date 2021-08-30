Екатеринбург, 30 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Городская клиническая больница № 40 в Екатеринбурге вновь начала оказывать медицинскую помощь по направлениям «неврология» и «нейрохирургия», сообщается на сайте медучреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Возобновляется как амбулаторно-поликлиническая, так и стационарная медпомощь, а также диагностические исследования.

Медучреждение вновь переквалифицировали в «ковидарий» в конце июня 2021 года. Именно ГКБ № 40 приняла на себя основной удар в пандемию COVID-19 — больница стала лечить носителей коронавируса с первого появления ковид-пациентов в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусом.