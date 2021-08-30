Москва, 30 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Информированы о возможности проголосовать дистанционно на выборах в сентябре 2021 года 94% жителей Москвы. Хорошо знают об этом 63%, слышали, но не в курсе подробностей 31%, приводит данные ВЦИОМ,

Er.ru Голосование

Число москвичей, допускающих возможность голосовать онлайн за год выросла на 7 п.п. — с 42% в мае 2020 года до 49% в августе 2021 года. При этом с 54% до 50% снизилось число горожан, и исключающих такую возможность.

Опыт голосования с помощью системы дистанционного электронного голосования имеют 17% жителей столицы России — 27% среди горожан 25−34 лет и 22% — среди 34−44 лет. Не сталкивались с онлайн-голосованием 83% москвичей.

Опросы по телефону проведены в мае 2020 года и в августе 2021 года. Опрошены 1200 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве со 2 августа началась регистрация горожан старше 18 лет на онлайн-голосование на выборы в сентябре 2021 года.

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