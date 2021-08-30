Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 201 новый инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом 30 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в областных городах Всеволожск (17), Кудрово и Кириши (по 13), Тихвин (10).

За последние сутки выписаны по выздоровлению в Ленобласти 72 человека, а общее число победивших коронавирус достигло 49 818 человек. Общее количество заразившихся за время пандемии составляет 62 892 человека.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2400 человек, в том числе три человека умерли за последние сутки. Это на один случай больше, чем в предыдущие сутки.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1464 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 427 коек (29,17%). На ИВЛ находится 37 пациентов.