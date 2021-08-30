Джакарта, 30 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Индонезии насчитывается 217,9 млн доз вакцин против коронавируса, сообщает Kompas.

Wallspaper.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Правительство продолжает упорно работать над внедрением вакцины против коронавируса для удовлетворения национальных потребностей», — заявил министр-координатор по человеческому развитию и культуре Мухаджир Эффенди.

В Индонезии первую дозу вакцины против коронавируса получили 28,5% жителей. Полную вакцинацию в стране прошли 16,02% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти.