Новосибирск, 30 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 августа, за минувшие сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 173 пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 27 лет, 64 года, 76 лет, женщины в возрасте 57 лет, 61 год, 62 года, 62 года, 82 года. Всего в регионе умерли 2644 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 164 человека, на ИВЛ — 19 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 58 326 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4495 детей; 47 628 пациентов выздоровели (+32 за сутки).