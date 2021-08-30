Лондон, 30 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует около одного раза в неделю — что гораздо чаще, чем это ранее предполагалось. Это следует из исследования генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании, результаты которого 30 августа приводит пресс-служба университета Бата.

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В ходе исследования выяснилось, что до этого исследовавшие SARS-CoV-2 ученые не замечали многие мутации и их не секвенировали, а также не учитывали при оценке времени появления новых разновидностей, и потому оценка о мутации коронавируса раз в две недели не вполне верна.

Как считают ученые из университетов Бата и Эдинбурга, ранее исследователями упускались из виду варианты «отрицательной селекции» коронавируса, при которой шансы на его выживание снижаются.

Также указывается, что во время названного исследования подтвердилось, что в случае, если человек переносит COVID-19 на протяжении нескольких недель, коронавирус вирус может мутировать в его организме.

По мнению исследователей, именно это и произошло с «альфа"-вариантом SARS-CoV-2, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18325, достигнув 6 901 152 случаев.