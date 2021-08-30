Москва, 30 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Росрыболовство совместно с Федеральной антимонопольной службой ведут работу в целях недопущения искусственного повышения цен на икру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Загороднюк Дмитрий ИА Красная Весна Бутерброды с красной икрой

«Федеральное агентство по рыболовству проводит совместную работу с Федеральной антимонопольной службой по недопущению искусственного повышения цен на рынке», — говорится в сообщении.

В ведомстве сослались на опыт прошлых лет, когда некоторые представители цепочки участников рынка спекулировали на новостной повестке с целью повышения цен на икру: «В данный момент можно наблюдать искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины [в 2021 году]».

Представители Росрыболовства подчеркнули, что ресурсы внутреннего рынка не предполагают наличие дефицита на рынке икры в текущем сезоне.