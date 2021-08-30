Таллин, 30 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. С понедельника, 30 августа, в Эстонию можно будет въехать без ограничений из восьми стран Евросоюза: Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии.

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Отмечается, что эти страны, а также Ватикан, внесены в «зеленый» список стран Европы с показателем кумулятивной заболеваемости коронавирусом ниже 75 случаев на 100 000 населения.

Находившиеся еще неделю назад в «зеленом» списке Латвия и Германия исключены из него. Они переведены в так называемый «желтый» список, где уже присутствуют Андорра, Австрия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения, Финляндия, Швеция и Сан-Марино.

В этих странах показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев. При въезде из этих стран от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

В «красный» список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) входят Бельгия, Испания, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Монако, Франция, Португалия, Швейцария, Дания и Великобритания.