Приштина, Сербия, 30 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 августа прокомментировал антирекорд по смертям, зарегистрированный в этот день.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после известия о том, что за сутки в республике умерли 36 пациентов с COVID-19, Курти провел пресс-конференцию. По словам премьер-министра, штамм коронавируса Delta распространяется чрезвычайно быстро, а потому повышается важность соблюдения мер по ограничению его распространения. Обеспечить соблюдение этих мер в правительстве намерены с помощью вынесения еще большего числа штрафов нарушителям.

Курти пообещал, что число инспекторов в агентстве питания и ветеринарии будет увеличено в шесть раз, а время работы полицейских будет увеличено с 8 до 12 часов. Время покажет, помогут ли эти меры сократить число смертей.