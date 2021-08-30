Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании стали 3 тыс. человек и завершили вакцинацию от коронавируса немногим менее 5 тыс. человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 30 августа.

Permkrai.ru Вакцинация

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За весь период прививки от COVID-19 сделали 1 млн 431,25 тыс. человек (+ 3 092 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 219,62 тыс. человек (+ 5 430 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область пока не выполнила план вакцинации жителей. Как предполагается, завершить участие в прививочной кампании к осени должны были 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения. Однако санитарные власти настаивают на вакцинации от коронавируса 80% взрослого населения.