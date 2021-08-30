Таллин, 30 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. За сутки в Эстонии проанализировали 4 373 теста на коронавирус, из которых 330 или 7,5% оказались положительными. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Вакцина

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Отмечается, что у 29,1% вновь зараженных коронавирусом был пройден полный курс вакцинации. 80,6% госпитализированных с коронавирусом до этого не были вакцинированы.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 327,6 случая на 100 000 человек.

В больницах с COVID-19 находятся 108 пациентов — на шесть больше, чем днем ранее. Средний возраст находящихся в больницах пациентов — 67 лет.

Два пациента с COVID-19 — 85-летняя и 89-летняя женщины — за последние сутки скончались. Число умерших с начала пандемии выросло до 1288 человек.