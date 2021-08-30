Курск, 30 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Курской области 30 августа зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 52 тыс. 73 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 47 тыс. 95 пациентов, в том числе 110 — за последние сутки.

Скончались 1269 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.