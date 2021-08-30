Ереван, 30 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4671 исследование на коронавирус, 275 из них дали положительный результат. Об этом 30 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 241 611 носителей коронавируса. Из них 226 665 справились с инфекцией, в том числе 373 — за последние сутки. Умерли в республике 4830 пациентов с COVID-19, из которых семеро — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5618 тестов на коронавирус 383 были с положительным результатом. 329 человека медики признали выздоровевшими, умерли 11 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении вакцинация от COVID-19 началась в апреле. Согласно данным на 29 августа, в стране одной дозой привили более 275 тыс. человек, а второй — более 98 тыс. До конца года планируется привить 700 тыс. жителей.