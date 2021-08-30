Волгоград, 30 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Торжественная передача 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве, на вечное хранение музею-заповеднику «Сталинградская битва» состоялась 30 августа, сообщили в пресс-службе правительства Волгоградской области. В церемонии приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой отечественной войны, представители Южного военного округа, кадеты юнармейцы.

Пресс-служба правительства Волгоградской области В Волгоград переданы 11 знамен воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве

«Люди умирали — защитили свою Родину в тяжелейших условиях. Великое дело — хранить эту память. Уверен, что люди всегда будут приходить в те места, где знамена будут храниться, экспонироваться», — сказал Сергей Лавров.

Церемония передачи знамен состоялась в Зале Воинской Славы на главной высоте России. На вечное хранение музею-заповеднику «Сталинградская битва» передан, в частности, штандарт 193-й стрелковой дивизии — в её рядах состоял боец Михаил Паникаха, который в октябре 1942-го года воспламенившись в бою от бутылки с зажигательной смесью, живым факелом бросился на фашистский танк и уничтожил его ценой своей жизни. Также передано боевое знамя 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии, воевавшего на восточных склонах Мамаева курган, знамя 15-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вела бои на южных подступах к Сталинграду. Младший сержант Николай Сердюков, сражавшийся в рядах дивизии, в бою в районе хутора Старый Рогачик закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Музею передано знамя 40-й стрелковой дивизии, в которой воевали 16 бойцов под командованием младшего лейтенанта Василия Кочеткова. Они в течение двух дней отражали атаки батальона немецкой пехоты в жестоком бою за высоту 180,9 в районе станицы Сиротинской.

Переданные знамёна ранее хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Министерства обороны России. Все переданные музею «Сталинградская битва» знамёна планируется включить в фондовую коллекцию и в дальнейшем экспонировать.