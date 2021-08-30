Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 28 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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COVID-19 погубил 20 женщин в возрасте от 36 до 87 лет и восемь мужчин в возрасте от 43 до 78 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Всего в Ростовской области жертвами коронавируса стали 5 959 человек.