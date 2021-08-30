Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Люди могут вакцинироваться от гриппа и ковида, выдержав 30-тидневный промежуток между этими прививками, сообщил 30 августа директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Business.ua Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По словам специалиста, сейчас в приоритете вакцинация от COVID-19. В соответствии с инструкцией, интервал между прививками должен быть не менее 28 дней, то есть примерно месяц. Однако Лиознов заметил, что, возможно, ближайшее время этот промежуток будет отменен.

При этом он уточнил, что исследования на совместимость вакцин от гриппа и COVID-19 не проводились, так как в этом, по его словам, нет необходимости.

«Вакцины прошли исследования, они разрешены для использования. Дополнительные исследования совместимости здесь не нужны», — подчеркнул Лиознов.