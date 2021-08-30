Приштина, Сербия, 30 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 29 августа сообщили, что за сутки скончались 36 носителей коронавируса — это в три раза выше средней смертность за последнюю неделю и является абсолютным «рекордом» для маленькой республики. Среди погибших — 20-летняя девушка. Президент Косово Вьоса Османи назвала 29 августа «тяжелым днем» и призвала граждан вакцинироваться.

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По официальным данным, в результате исследования 11 017 образцов в крае 29 августа было выявлено 1630 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 816 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявлен 142 671 случай заражения, 113 699 пациентов уже здоровы, 2457 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 36 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 575.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 808 078 инъекций вакцины от коронавируса, 269 312 человек получили две дозы вакцины.