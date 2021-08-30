Екатеринбург, 30 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Свердловской области появились ещё 520 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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88 новых носителей вируса SARS-CoV-2 проживают в Екатеринбурге, остальные 332 человека — в других населённых пунктах. Всего подтверждено 123 067 случаев заражения коронавирусом.

Для сравнения, «рекорд» по числу новых ковид-пациентов за сутки был поставлен 26 августа (531 случай заражения за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области фиксируют высокий уровень смертности от COVID-19 (относительно прошлых волн заболеваемости).