В Краснодарском крае коронавирус унёс жизни 5,2 тыс. человек
Краснодар, 30 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 августа. Сутками ранее, 29 августа, был выявлен 251 новый носитель инфекции
Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 66 720 человек, в том числе заражение выявили у 4 277 детей. Выздоровели из общего числа заболевших 49 234 человека, скончались 5,2 тыс. пациентов.
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На 30 августа в коронавирусных стационарах региона остаются 3279 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 111 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё пять человека находятся на ЭКМО. Дома лечатся 9007 человек.