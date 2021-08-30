Краснодар, 30 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 августа. Сутками ранее, 29 августа, был выявлен 251 новый носитель инфекции

75.ru Коронавирус

«В Краснодаре заболели 48 человек, в Мостовском районе — 30, в Анапе — 21. В Курганинском районе 18 инфицированных, в Горячем Ключе — 17, в Армавире — 15. В Туапсинском и Белореченском районах по 11 новых пациентов, в Лабинском и Отрадненском — по 10, в Апшеронском — девять», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 66 720 человек, в том числе заражение выявили у 4 277 детей. Выздоровели из общего числа заболевших 49 234 человека, скончались 5,2 тыс. пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

На 30 августа в коронавирусных стационарах региона остаются 3279 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 111 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё пять человека находятся на ЭКМО. Дома лечатся 9007 человек.