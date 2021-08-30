Сеул, 30 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 16 120 человек. Об этом 30 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 30 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 28 641 079 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 55,8%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 14 107 696 человек, препаратом AstraZeneca — 11 005 649 человек, препаратом Janssen — 1 179 421 человек, Moderna — 2 348 313 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 15 842 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 14 619 071 человек.

За последние два дня (28 — 29 августа) в стране было зарегистрировано 2862 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 171 978 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на четыре человека, до 522 человек.