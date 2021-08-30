Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования вакцины, защищающей одновременно и от COVID-19, и от гриппа А. Об этом на пресс-конференции заявил глава НИИ Дмитрий Лиознов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — сказал Лиознов.

По его словам, в случае благоприятного исхода до конца 2021 года начнутся клинические исследования этого препарата.