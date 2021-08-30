Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не зарегистрировано случаев одновременного заражения коронавирусной инфекцией и вирусом гриппа, хотя в мире такие случаи уже были, сообщил 30 августа директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Com.ua Грипп

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По словам учёного, в мире есть описания двойного заболевания гриппом и ковидом. В научных публикациях освещены и проанализированы такие случаи, всего их около 60.

«Отмечено, что у пожилых людей заболеваемость ковидом и гриппом протекает в наиболее тяжелой форме, наихудшие показатели по выживаемости», — заметил Лиознов.

Он добавил, что в Петербурге таких случаев заболевания нет.

Напомним, в петербургском НИИ гриппа разработали вакцину двойного действия, от гриппа и ковида. До конца 2021 года начнутся ее клинические испытания.