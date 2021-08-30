Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Петербурге учёные разработали вакцину, которая одновременно должна защищать и от гриппа, и от COVID-19. Ее клинические испытания могут начаться уже в 2021 году. Об этом сообщил 30 августа директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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«Сотрудники НИИ гриппа разрабатывают вакцинные препараты и от гриппа, и от ковида. Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая должна защищать и от коронавируса и от гриппа А. Если всё будет хорошо, то уже до нового года мы начнем клинические исследования этого препарата», — заявил Лиознов.

Несмотря на то, что в 2020 году заболевших гриппом в Петербурге и в России было немного, в эпидемиологическом сезоне 2021 года ожидается рост заболевших (за восемь месяцев текущего года в Петербурге зарегистрировано всего 17 случаев заболевания гриппом, — прим. ред.). По словам директора НИИ гриппа, это связано с тем, что в текущем году многие уже переболели ковидом, кроме того, идет активная вакцинация населения от коронавируса. Но от гриппа необходима дополнительная защита.

«Фактически, прослойка людей, которые защищены, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или «грипп и ковид» сохраняются», — пояснил Дмитрий Лиознов.

Он также заметил, что каждый год для вакцинации от гриппа разрабатываются новые по своему составу вакцины. Они не нуждаются в клинических исследованиях, поскольку их эффективность была доказана ранее. В этом году вакцинные препараты предназначены также против двух новых выявленных штаммов, которые относятся к вирусу гриппа H1N1 и H3N2.