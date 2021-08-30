Вашингтон, 30 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро 30 августа составило 216 413 894, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация — все новости»

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

С начала распространения коронавируса от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 4 501 051 пациент.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 796 873 инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18 325, достигнув 6 901 152 случаев.

Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1424 новых случаев заражения), Подмосковье (858) и Санкт-Петербург (549).