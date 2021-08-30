Воронеж, 30 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 462 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 августа. Сутками ранее, 29 августа, было зарегистрировано 464 новых носителя коронавируса.

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 179 воронежцев. Скончались за тот же период 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в Воронежской области на 30 августа положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 118 098 человек. Выздоровели из этого числа 102 668 пациентов. Не удалось спасти 5 045 ковид-пациентов.