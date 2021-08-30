Варшава, 30 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 30 августа опубликовало на своей странице в Twitter свежие данные о числе новых заражений за последние сутки в республике.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике никто не умер.

Наибольшее количество новых заражений — 29 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (один новый случай) за последние 24 часа зафиксировано в Опольском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 888 385 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 340.

В больницах по состоянию на 30 августа находятся 429 пациентов с COVID-19, из них 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.