Тбилиси, 30 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии по ряду показателей начала улучшаться. Об этом 30 августа сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

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«Среднесуточный показатель выявляемости коронавируса в Грузии, начиная с прошлой недели, спустился с 12,5% до 10%, а показатель за последние сутки составил 8,94%. Кроме того, число выздоравливающих всё чаще превышает показатель заразившихся», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что ситуация, хоть и улучшается, но остаётся сложной. В стране высокая смертность среди пациентов с COVID-19 — за 30 дней августа умерли 1509 человек. Он также заявил, что в Грузии прививки от коронавируса сделали 1 млн человек, до конца года планируется охватить ещё 2 млн.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, выявили за всё время 545 033 носителя коронавируса, из которых 488 661 выздоровел. Смерть пациентов с COVID-19 наступила в 7329 случаях.