Брюссель, 30 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Из-за распространения коронавирусной инфекции Евросоюз намерен дать рекомендацию запретить необязательные поездки из США. Об этом 30 августа сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что чиновники ЕС, по данным издания, рассматривали возможность такого решения большую часть августа, так как в настоящее время средний уровень числа заразившихся SARS-CoV-2 в США выше, по сравнению со странами сообщества.

Кроме того, указывается, что такое также такой возможный шаг связан с тем, что американская сторона пока сохраняет запрет на поездки из Евросоюза в США без крайней необходимости.

При этом уточняется, что такие рекомендации не являются обязательными к выполнению, страны — участницы ЕС стараются из соблюдать. Также на минувшей неделе Словения, которая в данный момент является председателем ЕС, предложила исключить США из списка стран, откуда в страны сообщества беспрепятственно въезжают туристы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что Европейский союз повторно введет ограничения на въезд для не привитых от коронавируса граждан США, Косово, Израиля, Северной Македонии, Черногории и Ливана.