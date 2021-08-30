Москва, 30 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1424. Об этом 30 августа сообщает столичный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составило 1 566 376.

«За сутки госпитализировано 417 человек, скончались 50 пациентов», — отметили в штабе.

На данный момент оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 312 человек.