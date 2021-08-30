Мадрид, 30 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19, разработанная испанской фармацевтической компанией Hipra, может быть разработана и зарегистрирована до конца 2021 года, а поступить в продажу — в начале 2022 года. Об этом заявила министр науки и инноваций Испании Диана Морант, сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Вакцина Hipra <…> хорошо реагирует на все варианты [коронавируса], и, кроме того, её можно хранить в условиях температуры холодильника, что значительно упрощает логистику», — сказала Морант.

Испанская вакцина-кандидат основана на двух рекомбинантных белках, способных вызывать иммунный ответ против одного из белков SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.