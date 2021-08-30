Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Петербурге отмечено резкое снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено всего 549 новых носителей, что на 769 человек меньше, чем сутками ранее, когда было обнаружено 1318 инфицированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии выявлено 575 830 случаев заражения в Петербурге, из числа заболевших вылечились 551 394 человека, в том числе 562 выписаны за последние сутки.

Скончались от COVID-19 за истекшие сутки 35 человек, это на три летальных случая меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число умерших непосредственно от ковида в городе достигло 20 552 человек.