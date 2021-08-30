Москва, 30 августа 2021, 11:40 — REGNUM Занятное сообщение о том, что системы ПВО США перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, с учетом того, что послезавтра американцев уже не будет в аэропорту Кабула, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 августа по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет и не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США.
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