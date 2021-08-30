Москва, 30 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18 325, достигнув 6 901 152 случаев. Об этом 30 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? — все новости»

Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1424 новых случаев заражения), Подмосковье (858) и Санкт-Петербург (549).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 792 человек. Выздоровели за этот же период 14 180 человек.