Сеул, 30 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Starsamachar.com Совместные учения ВС Южной Кореи и США. Foal Eagle

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По их словам, с 23 по 26 августа коронавирус был выявлен у восьми американских военнослужащих и трёх членов их семей. В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1297.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1487 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 250 051.

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