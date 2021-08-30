Мельбурн, Австралия, 30 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Виктории (юго-восток Австралии) не позволяет снять локдаун 2 сентября, как было обещано правительством штата ранее. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс в ходе разговора с журналистами не стал говорить, на какой именно срок будет продлен локдаун, но заявил, что новая информация появится позже на этой неделе. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

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«По сути, сегодня мы наблюдаем слишком большое число случаев заражения, чтобы мы хоть как-то могли серьезно рассмотреть возможность снятия ограничений позднее на этой неделе», — признался Эндрюс.

Премьер-министр акцентировал внимание общественности, что в настоящее время коронавирус в штате распространяется бесконтрольно, поскольку органы здравоохранения Виктории не в состоянии отследить происхождение почти 100 новых случаев коронавируса за 30 августа. В настоящее время они продолжают работу по установление всех цепочек заражения.