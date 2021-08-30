Канберра, 30 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Выступая 30 августа в эфире телеканала Nine News, главный казначей Австралии Джош Фриденберг призвал руководителей штатов и территорий страны снять локдауны, предупреждая, что национальная экономика находится под угрозой из-за изматывающих финансы антикоронавирусных ограничений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Фриденберг отметил, что премьер-министры и руководители правительств территорий должны придерживаться плана по снятию ограничений, разработанного под руководством премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Я вижу, что экономика и дальше будет страдать, если мы не снимем ограничения в соответствии с этим планом … Может возникнуть нелепая ситуация … когда кто-то из Нового Южного Уэльса сможет поехать в Канаду, прежде чем он сможет поехать в наш Кэрнс, или кто-то из Виктории сможет поехать в Сингапур или Бали, а не в Перт. Это просто смешно», — заявил Фриденберг.