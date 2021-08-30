Канберра, 30 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Австралийский авиаперевозчик Virgin Australia планирует ввести требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для всех сотрудников с 15 ноября. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

NIAID Вакцинация

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Авиакомпания в скором времени начнет процесс консультаций c профсоюзами. В руководстве Virgin Australia утверждают, что вакцина «необходима» для обеспечения безопасности сотрудников, клиентов и «широких кругов всех австралийцев».

«Virgin Australia понимает, что у некоторых членов нашей команды есть опасения и вопросы. В этой связи мы организовали образовательную кампанию, чтобы убедить и проинформировать как можно больше наших сотрудников до 15 ноября 2021 года», — говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что первой частной компанией в Австралии, которая обязала всех своих сотрудников пройти вакцинацию, стал поставщик овощей и фруктов SPC.