Джакарта, 30 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти, сообщает Republika.

Nilses Коронавирус

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В странах Юго-Восточной Азии выявлено 9,8 млн носителей коронавируса.

Индонезия занимает первое место в регионе по числу носителей коронавируса. В стране выявлено более четырех миллионов случаев заражения SARS-CoV-2, но в последние дни в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения.

На втором месте стоят Филиппины с 1,9 млн случаев заражения коронавирусом.

Малайзия находится на третьем месте с почти 1,7 млн носителей коронавируса.

В странах Юго-Восточной Азии от COVID-19 умерли 219 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специального комитета по гарантиям доступа к поставкам вакцин, в Малайзии ввели более 34 млн доз вакцины против коронавируса.